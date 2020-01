Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Neustadt - Nachtrag zur Pressemeldung Nr. 3917296 von heute Morgen 09:10 Uhr zum Unfall mit einem Lieferwagen Ford-Transit und einer Straßenbahn

Mainz-Neustadt (ots)

Bei dem am Unfall beteiligten Kind handelt es sich um einen vierjährigen Jungen. Er wird lediglich leicht verletzt und erleidet kleinere Abschürfungen im Gesicht und eine kleine Beule am Kopf. Der Sachschaden am Lieferwagen beträgt etwa 30.000 Euro. Zur Schadenshöhe für die am Unfall beteiligte Straßenbahn können, aufgrund des Schadensbildes, derzeit keine Angaben gemacht werden.

