Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrradkontrolle im Rahmen der Streifentätigkeit erfolgreich

Mainz-Lerchenberg (ots)

Donnerstag, 09.01.2020, 11:15 Uhr

Im Palestrinaweg kontrollieren Polizeibeamte dort abgestellte Fahrräder. Eine Überprüfung eines der Fahrräder ergibt, dass dieses zur Fahndung wegen Diebstahl ausgeschrieben ist. Um es an den Eigentümer zurückgeben zu können, wird es mit einem mit Ringschloss an einem anderen Fahrrad befestigen Fahrrad sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

