Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verrostete, vermutliche Mörsergranate aus Weltkriegszeiten führt zu Polizeieinsatz vor dem Polizeipräsidium Mainz

Mainz-Neustadt (ots)

Donnerstag, 09.01.2020, 10:04 Uhr

Ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Mainz-Bingen hat zum Aufräumen aus seinem Anwesen am Morgen Metallteile und Schrott entsorgt. Dabei stößt er auf einen sehr verrosteten Gegenstand bei dem es sich, nach der äußeren Form, um eine Granate aus Weltkriegszeiten handeln könnte. Er fährt mit seinem Auto mit dem Fund zum Polizeipräsidium Mainz, wo er die diensthabenden Polizeibeamten über seinen im Auto befindlichen Fund informiert. Nachdem der Bereich zunächst weiträumig abgesperrt wird, nehmen Spezialkräfte des Landeskriminalamtes den Gegenstand genauer in Augenschein. Es stellt sich heraus, dass es sich offensichtlich um eine vermutliche Mörsergranate im Durchmesser von 8 cm handeln könnte. Der Gegenstand wird im Anschluss in einem gesicherten Behältnis zu einem beim Landeskriminalamt vorhandenen Raum, zur sicheren Lagerung von Sprengmitteln, transportiert. Durch den Kampfmittelräumdienst der Außenstelle Worms wird der Gegenstand später noch untersucht und unschädlich gemacht.

Wichtiger Hinweis! Falls Sie Gegenstände finden, bei denen es sich um Kampfmittel (Bomben, Granaten, sonstige Munition) handeln könnte, halten Sie bitte unbedingt Abstand und informieren Sie sofort das zuständige Ordnungsamt oder die Polizei. Um sich und andere nicht in Lebensgefahr zu bringen, transportieren Sie solche Gegenstände in keinem Falle selbst! Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link: https://add.rlp.de/de/themen/staat-und-gesellschaft/sicherheit/kampfmittelraeumdienst-kmrd/

