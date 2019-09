Polizei Braunschweig

POL-BS: Marihuana-Geruch unter offenem Fenster der Polizei - Mehrere Strafanzeigen waren die Folge

Braunschweig (ots)

31.09.2019, 04.45 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Nachdem drei Personen vor einem Polizeigebäude standen und eine von ihnen einen sogenannten Joint rauchte, wurden sie von den Beamten kontrolliert. Einer hatte weitere Konsumutensilien bei sich, ein anderer leistete während der anschließenden Maßnahmen Widerstand.

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden hielten sich drei junge Männer im Alter von 22 und 23 Jahren auf dem Gehweg vor der Polizeidienststelle in der Münzstraße auf. Der 22-Jährige hielt ein Handy hoch, als wolle er sich und seine Begleiter rauchend filmen, während der Geruch von Marihuana durch das geöffnete Fenster in die Wache stieg.

Die Polizeibeamten erkannten den markanten Geruch und kontrollierten daraufhin die Kleingruppe, die diverse Gegenstände in ihren Taschen trug, die für den Konsum von Betäubungsmitteln üblich sind. Sie stellten diese Utensilien und mehrere Tütchen sicher, die offensichtlich weitere Drogen enthielten.

Einer der 23-jährigen Begleiter versuchte, der Durchsuchung nach weiteren Betäubungsmitteln zu entkommen und widersetzte sich der Maßnahme. Er beleidigte die Polizisten, zeigte sich ihnen gegenüber aggressiv und drohte ihnen. Die Beamten setzten die Durchsuchung aber konsequent durch.

Verletzt wurde durch die Widerstandshandlungen niemand.

Die Polizei leitete Strafanzeigen wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln sowie wegen Widerstand gegen Polizeibeamte ein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell