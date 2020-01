Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Mit Kuh zusammengeprallt.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend verletzte sich ein 36-jähriger Autofahrer, als er auf der Hörster Straße mit einer Kuh zusammenstieß. Er fuhr gegen 17:45 Uhr mit seinem Golf in Richtung Hellweg. Plötzlich stand eine Gruppe Kühe auf der Fahrbahn, von der er eine mit dem Wagen erfasste. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sein Wagen wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro. Die angefahrene Kuh wurde ebenfalls nur leicht verletzt und ist zurück in ihrem Stall.

