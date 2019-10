Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schaufensterscheibe an Pfandhaus beschädigt

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 31.10.2019 versuchten Unbekannte um 04.55 Uhr zwei Fensterscheiben eines Pfandhauses "Am Plan" in Koblenz einzuwerfen. Hierzu verwendeten sie einen Randstein und einen Kanaldeckel. Die beiden Fensterscheiben wurden hierdurch beschädigt, hielten aber den Einbruchsversuchen stand. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

