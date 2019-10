Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 8-Jähriger von Pkw erfasst

Koblenz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Dienstag, 29.10.2019, 13.10 Uhr, wurde ein 8 Jahre alter Junge leicht verletzt. Dieser war auf dem linken Gehweg der Südallee, aus Richtung St.-Josef-Straße kommend, unterwegs. Der Radfahrer fuhr an der Kreuzung Ludwigstraße ohne anzuhalten auf die Fahrbahn und stieß dort gegen einen Pkw, dessen Fahrerin die Ludwigstraße, aus Richtung Hohenzollernstraße kommend, befuhr. Durch den Sturz zu Boden zog sich der Junge Prellungen zu und wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden.

