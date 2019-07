Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Staatsangehörige aus Moldau und der Ukraine verstoßen gegen das Aufenthaltsgesetz

Görlitz (ots)

Von Freitag (26. Juli 2019) bis Sonntag (28. Juli 2019) sind eine Frau und ein Mann aus der Republik Moldau sowie 6 Staatsangehörige aus der Ukraine von der Bundespolizei beanzeigt worden. In allen Fällen lautet der Vorwurf gleich: Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz!

So werden 4 ukrainische Männer (33, 35, 37 und 40) der Schwarzarbeit verdächtigt. Zwei Männer (33, 40) haben nachweislich ohne Genehmigung Hausmeisterarbeiten in mehreren Hotels im Großraum Mannheim durchgeführt. Der 37-Jährige war illegal im Baugewerbe im Rhein-Main-Gebiet tätig. Bei dem vierten Mann (35), der ebenfalls unerlaubt auf dem Bau arbeitete kam hinzu, dass er sich 47 Tage zu lange aufhielt. Bei einem der Männer (40) wurden 1.600 Euro illegaler Arbeitslohn beschlagnahmt. Die anderen Beschuldigten mussten jeweils eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro hinterlegen. Über die Aufenthaltsbeendigung und mögliche Einreisesperren entscheidet heute die zuständige Ausländerbehörde.

Für eine Moldauerin endetet der Weg nach Rostock kurz nach ihrer Einreise. Auch sie hatte die Absicht einer illegalen Beschäftigung nachzugehen. Sie wollte als Haushaltshilfe einer dreiköpfigen Familie unter die Arme greifen. Eine Genehmigung hatte sie dafür nicht, somit erfolgte die Zurückschiebung nach Polen, einhergehend mit einer Einreisesperre bis Juli 2021.

Für zwei ukrainische Männer (30, 31) und einem moldauischen Mann (33) war die Reise ins Bundesgebiet ebenfalls mit der Kontrolle beendet. Auch sie kamen nicht bis zu ihren Arbeitsstellen. Ohnehin fehlte ihnen die Genehmigung für eine Erwerbstätigkeit. Offensichtlich wollte das Trio mit gefälschten Dokumenten ihre unerlaubte Arbeitsaufnahme "legalisieren". Bei ihnen konnten zwei verfälschte litauische und ein verfälschter polnischer Ausweis aufgefunden werden. Die Männer wurden nach Polen zurückgeschoben und ihnen die erneute Einreise in die Bundesrepublik bis Juli 2023 untersagt.

Die betreffende Moldauerin, der Moldauer und die 6 Ukrainer wurden auf verschiedenen Autobahnrastplätzen in der Nähe der BAB 4 bei Görlitz festgestellt.

