Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Marihuana in Hosentasche

Görlitz (ots)

Am Mittwochabend (24. Juli 2019) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 42-jährigen Deutschen in der Nähe des Görlitzer Bahnhofs. Der Mann konnte sich auch mit einem Personalausweis ordnungsgemäß ausweisen. Nur ging er beim Herausholen des Ausweises so ungeschickt vor, dass ein Cliptütchen zu Boden fiel.

Im besagten Tütchen fanden die Beamten zwei Gramm Marihuana.

Das Rauschgift wurde sichergestellt. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

