Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Spritdiebstahl in der Hans-Böckler-Straße

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 26.10.19, 08.20 Uhr und Dienstag, 08.20 Uhr, knackten Dieseldiebe das Tankschloss eines in Höhe des Hause Nr. 10 abgestellten Lkw. Der oder die Täter zapften rund 400 Liter Diesel ab. Es entstand ein Schaden von 500.- Euro. Hinweise an die Polizei Koblenz, 0261-1032911.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell