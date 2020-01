Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200110-2: Vermisste wohlbehalten angetroffen - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Wir berichteten mit Pressemeldung "200109-4: 59-jährige vermisst - Elsdorf" über die Vermisste.

Die Vermisste ist am Freitag (10. Januar) um 10:00 Uhr an ihrer Arbeitsstelle in Bergheim erschienen. Ihr Gesundheitszustand war stabil. Ihren Aussagen zufolge war sie zwei Tage lang im Kölner Bereich unterwegs und hat dort in U-Bahn-Stationen übernachtet. Zu den genauen Umständen ihres Verschwindens dauern die Ermittlungen noch an.

Wir bedanken uns bei den Medienvertretern für die Unterstützung bei dieser Öffentlichkeitsfahndung. (bm)

