Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200110-1: Fahrradfahrer verletzt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 19-jähriger Fahrradfahrer bog ab und wurde von einem Auto angefahren.

Der Fahrradfahrer fuhr am Mittwoch (08. Januar) um 21:30 Uhr auf dem Radweg des Richard-Bertram-Weges von der Realschule kommend in Richtung Kaiserstraße und bog dort nach rechts ab. Ein von links kommendes Auto fuhr zunächst neben ihm und berührte ihn dann so leicht, dass er das Gleichgewicht verlor und stürzte. Dabei verletzte sich der 19-Jährige leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Beim Fahrzeug handelt es sich dabei um einen schwarzen VW Tiguan mit BM-Kennzeichen. Der oder die Fahrerin wird gebeten, sich zwecks Rekonstruktion des Verkehrsunfalles mit dem Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell