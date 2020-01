Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200109-3: Warnung vor falschen Polizeibeamten - Rhein-Erft-Kreis

Im Rhein-Erft-Kreis kam es am Mittwoch (08.Januar) zu zahlreichen Betrugsversuchen am Telefon.

In elf Fällen wurde die Polizei am gestrigen Tag über falsche Polizeibeamte informiert. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr gaben sich Trickbetrüger am Telefon erneut als Polizeibeamte aus. Sie forderten vorwiegend ältere Menschen aus Bergheim, Frechen, Erftstadt und Pulheim dazu auf, ihre Wertgegenstände wie Bargeld, Schmuck oder Münzen an einen vermeintlichen Polizisten herauszugeben. Die Betrüger geben meist vor, dass in der gleichen Straße oder Wohnsiedlung der Opfer eingebrochen wurde und Täter festgenommen wurden. So verängstigen sie die Opfer und versuchen Vertrauen zu erschleichen.

Die Polizei rät zu folgendem Verhalten bei entsprechenden Vorfällen: Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse, Wertgegenstände oder sensible Daten. Sollte es zu einem Anruf von Betrügern kommen, in dem entsprechende Fragen gestellt werden, legen Sie auf und rufen die örtliche Polizei unter der Rufnummer 110. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Sollten Sie sich unsicher sein, ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Klären Sie Verwandte, Bekannte oder Nachbarn über die Masche auf.(akl)

