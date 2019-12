POL-PDLD: Edesheim - Elektroschrott entwendet

Polizeidirektion Landau

Vier Männer im Alter zwischen 21 und 34 Jahren aus dem Raum Neustadt konnten am Sonntagmorgen (15.12.2019/ 05.30 Uhr) im Wertstoffhof angetroffen werden, als sie Elektromüll in ihr Fahrzeug einluden. Zuvor waren sie über unbekannte Art und Weise auf das Gelände gelangt und hatten sich an verschiedenen Containern zu schaffen gemacht. Da der Fahrer des Tatfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand und im Auto geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden wurden, musste eine Blutprobe angeordnet werden. Da die Verdächtigen einen festen Wohnsitz haben, wurden sie nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

