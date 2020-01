POL-REK: 200109-2: Alkoholisierte Autofahrerin zweimal angehalten - Wesseling

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Am Donnerstag (08. Januar) gegen 13:15 Uhr fiel einer Zeugin (36) eine nach Alkohol riechende Autofahrerin in einem Kiosk auf dem Kronenweg auf.

Dort kaufte sich die 58-Jährige alkoholische Getränke und fuhr mit ihrem Auto davon. Die Polizisten konnten die Fahrerin an ihrer Wohnanschrift antreffen und ebenfalls Alkoholgeruch in ihrer Atemluft wahrnehmen. Das Alkoholtestgerät zeigte einen Wert von 1,54 Promille an. Nachdem ein Arzt ihr im Krankenhaus Blut entnommen hatte, stellten die Polizisten ihren Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher. Außerdem untersagten sie ihr die Weiterfahrt.

Wenig später, um 16:55 Uhr, fiel die 58-Jährige erneut in dem Kiosk auf, um sich Nachschub zu besorgen. Die Polizisten kontrollierten sie ein zweites Mal und stellten einen noch höheren Promillewert (1,82) als zuvor fest. Auch der Zweitschlüssel des Wagens blieb nicht in ihrem Besitz. Die Beamten stellten diesen ebenfalls sicher und untersagten ihr erneut die Weiterfahrt. Die Polizisten fertigten zwei Anzeigen wegen Trunkenheit. (akl)

