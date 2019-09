Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gebhardshain - Verkehrsunfall mit Flucht

Gebhardshain (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 123 zwischen Gebhardshain und Fensdorf wurde eine 76-Jährige leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am heutigen Montag, gegen 10:00 Uhr, befuhr die 76-Jährige mit ihrem Pkw die Kreisstraße 123 von Gebhardshain kommend in Richtung Fensdorf. Ein entgegenkommender Fahrer eines dunklen VW Kombi habe nicht die rechte Fahrbahnseite eingehalten, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß der Pkw kam. Dabei ging auch die Seitenscheibe bei dem Pkw der 76-Jährigen zu Bruch. Dadurch erlitt die 76-Jährige Schnittverletzungen. Der Fahrer des dunklen VW Kombi habe kurz abgebremst und dann die Unfallstelle mit hoher Beschleunigung in Richtung Gebhardshain verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Betzdorf unter 9260 entgegen.

