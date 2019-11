Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: "Fridays for Future" in Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag um 10.30 Uhr findet eine "Fridays for future"-Demonstration in Kaiserslautern statt. Die Teilnehmer starten ihre Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz und ziehen über die Eisenbahnstraße in die Innenstadt. Die Abschlusskundgebung werden die Demonstranten auf dem Markplatz verkünden. Es kann daher im Bereich des Bahnhofs und der Innenstadt zu Verzögerungen im Straßenverkehr kommen.

