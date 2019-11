Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall A6 - Wo war die Rettungsgasse?

Kaiserslautern (ots)

Ein 71-Jähriger befuhr am frühen Mittwochabend die A6 in Richtung Saarbrücken. In Höhe der Lautertalbrücke musste ein 57-Jähriger verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte jedoch der 71-jährige Mann zu spät und fuhr dem Vordermann auf. Die Beifahrerin des Unfallverursachers verletzte sich hierbei leicht am Kopf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Äußerst bedauerlich: Einsatzkräfte hatten massive Probleme zur Unfallstelle zu gelangen, da von der gewünschten Rettungsgasse nicht viel zu sehen war. Auffällig war, dass sich auf der linken Spur LKW aufhielten, die aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens keinen Platz mehr machen konnte.

Die Polizei appelliert an ALLE Verkehrsteilnehmer: Bilden Sie unbedingt IMMMER eine Rettungsgasse. Bei Verkehrsunfällen entscheiden manchmal Sekunden über Leben oder Tod.

