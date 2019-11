Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Rausch: Frau geht gegen Polizeibeamten

Kaiserslautern (ots)

Völlig außer sich war in der Dienstagnacht eine 47-Jährige. Die Frau verabredete sich spontan über das Internet mit einem Mann in Kaiserslautern. Laut Aussagen des 28-jährigen Mannes, kam die Frau bereits unter Drogeneinfluss zum Date. Das hielt sie jedoch nicht davon ab, noch eine halbe Flasche Gin zu konsumieren. Die Mischung führte wohl dazu, dass sie nicht mehr in der Lage war sich auf den Füßen zu halten.

Daraufhin fuhr der 28-Jährige die Frau in ein Krankenhaus. In der Notaufnahme sträubte sie sich jedoch mit Händen und Füßen gegen eine Behandlung und musste sich immer wieder übergeben. Auch das Eintreffen der Polizei, beeindruckte die 47-Jährige nur peripher. Gegenüber den Beamten zeigte sie sich respektlos. Sie spuckte gezielt in Richtung eines Beamten und trat mehrmals in dessen Richtung. Um weiteres Spucken zu unterbinden, wurde die Spuckschutzhaube aufgesetzt. Nachdem die Frau fixiert wurde, war sie behandlungsfähig. Gegen sie wird nun ermittelt.

