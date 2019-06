Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Sögel (ots)

Wie der Polizei Papenburg erst jetzt bekannt wurde ereignete sich bereits am 20.05.2019, gegen 09.00 Uhr in Sögel, Südstr. auf dem dortigen Lidl-Parkplatz ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW beschädigte hierbei einen "Laternenbügel". Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000 EURO. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen. / eot

