Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in einen hochwertigen 7er BMW

Lingen (Ems) (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in einen hochwertigen 7er BMW in der Straße "Zum Neuen Hafen" ein. Die Täter zerstörten dabei eine seitliche Fensterscheibe und entwendeten den Fahrer-Airbag, das integrierte Navigationssystem und das Fond-Entertainment-System. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 87 0 in Verbindung zu setzen. / eot

