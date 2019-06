Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Kleinkraftrad flüchtet nach Unfall

Papenburg (ots)

Am Sonntag, 09.06.2019 gegen 13.10 Uhr kam es in Papenburg, "Bethlehem links" zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr die Straße Bethlehem links aus Richtung Rheiderlandstr. kommend in Richtung "Birkenallee". An der Kreuzung "Burlageweg" missachtete der Fahrer des Kleinkraftrades die Vorfahrt eines roten Mazda. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Fahrer des Kleinkraftrades zu Boden fiel. Dieser stand unvermittelt wieder auf, setzte sich auf das Kleinkraftrad und entfernte sich vom Unfallort. Am Mazda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 EURO. Am schwarzen Kleinkraftrad sollen sich keine Kennzeichen befunden haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen. / eot

