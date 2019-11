Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geschwindigkeitskontrollen auf der K53

Trippstadt (ots)

Am Dienstagmorgen führten Kräfte des Polizeipräsidiums Westpfalz Geschwindigkeitskontrollen auf der K53 in Richtung Trippstadt durch. Insgesamt wurden knapp 160 Fahrzeuge gemessen. 19 Autofahrer hielten sich dabei nicht an die erlaubte Geschwindigkeit von 70 km/h. Am schnellsten waren zwei Personen, die jeweils mit 101 km/h unterwegs waren. |slc

