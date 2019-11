Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Kevelaer (ots)

Bereits am zurückliegenden Wochenende ereignete sich auf der Gelderner Straße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Der Geschädigte hatte seinen blauen VW-Touran am Freitag, 08.11.2019, gegen 14.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 222, wo sich auch eine Baustelle befindet, in einer Parkbucht abgestellt. Am Samstag, 09.11.2019, stellte er gegen 10.00 Uhr fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel des Wagens beschädigt und sich danach aus dem Staub gemacht hatte. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht Zeugen. (SI)

