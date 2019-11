Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Teures Parfüm gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein 45-Jähriger wird verdächtigt, in den vergangenen Tagen mindestens zwei Mal hochwertiges Parfüm aus einem Fachgeschäft in der Innenstadt gestohlen zu haben. Als die Geschäftsleitung die Vorfälle am Dienstag bei der Polizei anzeigte, dauerte es nicht lange und der Verdächtige fiel den Beamten unweit der Parfümerie auf. Mutmaßliches Diebesgut hatte er nicht einstecken. Wie sich herausstellte ist der Mann der Polizei nicht unbekannt. Erst vor wenigen Wochen war er aus dem Gefängnis entlassen worden. Er verbüßte eine fast zweijährige Haftstrafe wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls. Der 45-Jährige blickt erneut einem Strafverfahren entgegen. |erf

