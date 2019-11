Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann flüchtet vor Polizei

Otterbach (ots)

Ein Zeuge meldete am Dienstagabend einen angeblich betrunkenen Verkehrsteilnehmer in der Lauterstraße. Einsatzkräfte konnten den beschriebenen PKW an einer Tankstelle feststellen. Vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Nach einer kurzen Suche wurden die Beamten auf einen Mann aufmerksam, der bei Sichtkontakt flüchtete. Seine Flucht war jedoch nur mäßig erfolgreich, in einem Bekleidungsgeschäft konnte er nämlich gestellt werden. Der 57-Jährige lehnte einen Alkoholtest ab, weshalb er mit zur Dienststelle genommen wurde. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

