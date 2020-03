Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht auf der Mindener Straße- Flüchtiger unter Alkoholeinfluss

Vlotho (ots)

(sls) Am Mittwochabend (04.03.) kam es auf der Mindener Straße in Vlotho zu einer Unfallflucht. Gegen 19.50 Uhr befuhr ein 34-jähriger Vlothoer mit seinem schwarzen Nissan die Mindener Straße in Richtung Exter. In Höhe der Einmündung Weserstraße musste er verkehrsbedingt bei Rotlicht anhalten. Dieses übersah ein silberfarbener Opel-Fahrer aus Vlotho und fuhr hinten auf. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne Kontakt mit dem Nissan-Fahrer aufzunehmen und sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der 34-Jährige konnte sich jedoch das Kennzeichen vom flüchtigen Fahrzeug merken. Die Polizeibeamten übernahmen die Ermittlungen an der Wohnanschrift des Flüchtigen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass es sich bei dem Verursacher um einen 56-Jährigen aus Vlotho handelt. Der flüchtige Opel wurde ebenfalls an der Wohnanschrift aufgefunden und wies augenscheinlich frische Unfallspuren im Frontbereich auf. In der Atemluft des 56-Jährigen wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt und ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Dem 56-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss.

