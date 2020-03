Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung durch Graffiti- Unbekannte besprühen Grundschule

Kirchlengern (ots)

(sls) Bereits am vergangenen Wochenende (01.03.) kam es zu einer erheblichen Sachbeschädigung an einer Grundschule in Kirchlengern. Bislang unbekannte Täter besprühten an der Lübbecker Straße mehrere Gebäudeteile auf dem Gelände. Der Hausmeister bemerkte am Montagmorgen die gesamten Farbschmierereien und informierte die Polizei. Von der Sachbeschädigung betroffen sind das Hauptgebäude, die Fahrradgarage und die Sporthalle. Es wurden ca. 50 Symbole aufgesprüht. Überwiegend konnten aus den Zeichen - "RESK14", "367" und "367 ist The Gang" erkannt werden. Durch die erhebliche Sachbeschädigung entstand ein Gesamtschaden von 8.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen oder Bezugshinweise zu den geschriebenen Zeichen machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell