POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag/Sonntag, 21./22.12.2019

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Betrunken mit Pkw in den Graben gefahren

In den frühen Sonntagmorgenstunden, etwa gegen 03:45 Uhr, ist es in Schirum zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 22-jähriger Mann aus Aurich fuhr mit einem Pkw auf dem Lehmdobbenweg gegen einen Betonpoller, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und rutschte schließlich nach links in einen Graben. Im Fahrzeug befand sich noch ein 21-jähriger Mitfahrer; beide Personen wurden nach jetzigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Beamten stellten bei dem Fahrzeugführer fest, dass er mit einem Atemalkoholwert von weit über einem Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Überdies verfügt der junge Aurich nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Fahrzeuginsassen

Am späten Samstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, nahmen Beamte der Polizei Aurich einen Verkehrsunfall in Middels auf. Eine 46-jährige Frau aus dem Kreis Wittmund beabsichtigte, mit ihrem Pkw von der Langefelder Straße kommend auf die Esenser Straße aufzufahren. Hierbei übersah sie den aus Wittmund kommend herannahenden Pkw, der von einer 37-jährigen Esenserin geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt, wobei die Unfallverursacherin mit einem RTW in die UEK Aurich verbracht wurde. Ein Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Nach Verkehrsunfall auf Parkplatz weggefahren

Ein 35-jähriger Mann aus Südbrookmerland parkte seinen Pkw, einen schwarzen Mercedes Pickup, am Freitag, zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Combi-Marktes in Victorbur ab. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, welches etwa mittig auf dem Parkplatz stand, stellte er einen deutlichen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne die notwendige Schadensregulierung zu ermöglichen. Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Aurich unter 049491-6060.

Verkehrsunfallflucht

Auch in Aurich kam es zu einem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Hier hatte ein 43-jähriger Ihlower seinen Pkw, einen schwarzen VW Passat, auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes am Dreekamp nahe des dort aufgestellten Geldautomaten abgestellt. In der Zeit von etwa 13:00 Uhr bis 13:45 Uhr wurde der Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Passat wurde beschädigt. Gemäß Spurenlage dürfte es sich um ein rotes Fahrzeug handeln. Auch hier erbittet die Polizei Hinweise zu dem Unfallgeschehen unter

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Dornum - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Ein 68-jähriger Mann aus Dornum wurde am Samstagabend gegen 19:00 Uhr in der Straße Bensjücher Weg in Dornum mit seinem VW Tiguan durch eine Streifenbesatzung der Polizei Norden kontrolliert. Aufgrund von Atemalkoholgeruch wurde ein Alcotest mit positivem Ergebnis durchgeführt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde zudem festgestellt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Norden - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz Mühlenpark an der Norddeicher Straße wurde am Samstag zwischen 12:55 Uhr und 13:10 Uhr ein grauer Ford Fiesta durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

Norden - Betrunkener uriniert in Bushaltehäuschen

Eine Streifenbesatzung der Polizei stellt in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz vor Mitternacht einen völlig betrunkenen 57-jährigen Mann aus Norden in der Huntestraße fest, als dieser in das dortige Bushaltehäuschen uriniert. Neben der kostenpflichtigen Reinigung wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Mit Alkohol unterwegs

Am Samstagabend wurde in Marx auf der Hauptstraße ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Uplengen mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 0,5 Promille. Daraufhin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

