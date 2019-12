Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 21.12.2019

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Einbruch in Schuppen Aurich - Am Freitag, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 14:10 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter die Tür eines Schuppens auf, welcher auf einem Grundstück in der Teestraße in Aurich steht. Der Täter durchwühlte den Innenraum. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit unbekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei.

Diebstahl in Geschäft Aurich - Am Freitag, gegen 14:25 Uhr, betraten drei unbekannte Täter ein Geschäft für Mobiltelefone in der Osterstraße in Aurich. Während ihres Aufenthaltes ertönte plötzlich die Alarmsicherung. Daraufhin verließen die Personen das Objekt. Erst ist Nachgang stellten Mitarbeiter des Shops fest, dass ein Originalgerät durch eine Attrappe ersetzt wurde. Der Summe des Schadens beläuft sich auf 1250 Euro.

Einbruch in ein Wohnhaus Südbrookmerland - Mit einem Stein schlug ein unbekannter Täter die Scheibe eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße in Südbrookmerland ein. Die Tat fand am Freitag, in der Zeit von 14:15 Uhr bis 20:00 Uhr statt. Der Täter entwendete mehrere Wertgegenstände und entfernte sich daraufhin aus dem Objekt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Betrunken mit dem Traktor gefahren Aurich - Ein 17jähriger Jugendlicher aus Ihlow führte am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, einen Traktor in der Oldersumer Straße in Aurich. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten eine alkoholische Beeinflussung von knapp 0,3 Promille fest. Da der Jugendliche noch in der Probezeit ist und in dieser Zeit ein Alkoholverbot für Fahranfänger gilt, wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Verkehrsunfallflucht Norden - Ungefähr 1000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Freitag, gegen 14:15 Uhr, in Norden in der Straße "Brummelkamp" ereignete. Beim Rückwärtsherunterfahren von einem Grundstück stieß der Fahrer eines Hyundai gegen ein haltenden Ford. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der verursachende PKW- Fahrer, konnte aber ermittelt werden.

Hecke und Zaun beschädigt Norden - Im Zeitraum vom Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Freitagmittag wurden in der Molkereistraße in Norden eine Hecke und ein Zaun beschädigt. Ein zurzeit nicht bekannter Fahrzeugführer geriet offensichtlich von der Fahrbahn und verursachte den Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise an die Polizei werden erbeten.

Trunkenheitsfahrt Osteel - Beim Abbiegen von der Bundesstraße 72 in Osteel geriet am Freitag, gegen 19:35 Uhr, ein 19-jähriger mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und rutschte in einen dort verlaufenden Graben. Aufgrund der daraufhin von Passanten eingegangenen Mitteilung wurden Polizeibeamte zum Vorfallort entsandt. Dort konnte der Fahrzeugführer auch angetroffen werden. Es wurde festgestellt, dass dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholwert lag knapp über 1,5 Promille. Eine Blutentnahme und die Führerscheinsicherstellung waren die ersten Folgen dieser Fahrt. Er wird sich in einem Strafverfahren zu verantworten haben.

Ein Polizeibeamter durch Randalierer verletzt Lütetsburg - Am Freitagabend, kurz nach 21:00 Uhr, gingen mehrere Anrufe bei der Polizei ein, dass ein Mann an der Landstraße in Lütetsburg herumtorkelt, sich auf die Motorhaube eines PKW legt und in einem Vorgarten randaliert. Die zeitnah eingetroffene Streifenwagenbesatzung stieß auf einen sehr renitenten und alkoholisierten 31jährigen Mann. Dieser griff die Polizeibeamten unmittelbar an und konnte nur unter sehr großen Schwierigkeiten ruhiggestellt werden, sogar Passanten unterstützten die Beamten. Letztendlich war es unerlässlich, den Mann mittels Krankenwagen unter Begleitung mehrerer Polizisten in die UEK Norden zu bringen. Ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen.

Landkreis Wittmund

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer Wittmund - Am Freitagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, kam es in Carolinensiel zwischen einer PKW-Fahrerin und einem Fahrradfahrer zu einem Verkehrsunfall. Die 46jährige Unfallverursacherin überholte den 50järigen Fahrradfahrer, um anschließend rechts abzubiegen. Der Radfahrer wollte seinerseits links abbiegen. Als sich beide auf gleicher Höhe befanden, kam es zum Zusammenstoß. Der Mann auf dem Rad wurde dabei leicht verletzt, außerdem entstand leichter Sachschaden.

Körperverletzung Wittmund - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:30 Uhr, kam es einer Diskothek in Wittmund zu Streitigkeiten. Zwischen einer 18-jährigen Wittmunderin und einem 49- jährigen Wittmunder, die sich untereinander bekannt sind, kam es vor der Örtlichkeit zu einer Auseinandersetzung. Diese bauschte sich so weit auf, dass es zu einer wechselseitigen leichten Körperverletzung kam. Folgemaßnahmen wurden durch die eingesetzten Beamten eingeleitet.

Esens - Am Samstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, kam es in Bensersiel zwischen drei Beteiligten zu Streitigkeiten. Der beschuldigte 18jährige schlug die beiden Opfer, 30 Jahre und 25 Jahre alt, gegen den Oberkörper und ins Gesicht. Die eingesetzten Beamten stellte bei allen Beteiligten einen erheblichen Einfluss von Alkohol fest. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell