POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Crailsheim: Unfall in Tiefgarage

Beim Befahren der Tiefgarage am Schloßplatz beschädigte am Dienstag um kurz vor 10 Uhr eine 66-jährige Mercedes-Fahrerin einen dort geparkten VW Golf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Kreßberg: Reh von PKW erfasst

Auf der Kreisstraße 2654, zwischen Goldbach und Waldtann, kam es am Dienstagmorgen zu einem Wildunfall. Ein 62-Jähriger erfasste mit seinem Audi S5 ein Reh, welches die Fahrbahn querte. Das Tier wurde bei dem Unfall getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall in der Reifenhofstraße

Am Dienstag um kurz nach 08:30 Uhr befuhr ein 39-jähriger Lenker eines PKW Mercedes die Reifenhofstraße und wollte von dort auf die Neue Reifensteige einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links heranfahrenden 83-jährigen VW Fahrers. Beim Zusammenprall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13.000 Euro. Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

