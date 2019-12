Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallzeugen gesucht

Nachtrag zum Verkehrsgeschehen im Altkreis Aurich:

Eine Radfahrerin ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Aurich leicht verletzt worden. Sie war zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Radweg an der Emder Straße unterwegs. Sie soll auf die Fahrbahn gestürzt sein. Personen, die in dem genannten Zeitraum auf der Emder Straße einen Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

