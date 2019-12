Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Ohne Führerschein unterwegs; Südbrookmerland - Autos zusammengestoßen; Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz; Wiesmoor - Unfallflucht; Südbrookmerland - Fußgängerin angefahren

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Führerschein unterwegs

Ein 26-Jähriger war am Donnerstagabend in Aurich ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs. Die Polizei hielt den Ford-Fahrer gegen 22 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Die Beamten stellten fest, dass der 26-jährige Auricher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Südbrookmerland - Autos zusammengestoßen

Ein Unfall hat sich am Donnerstag auf der Ostvictorburer Straße in Südbrookmerland ereignet. Eine 21-Jährige aus Wiesmoor wollte gegen 10.20 Uhr mit ihrem VW T-Roc von einem dortigen Grundstück auf die Straße fahren und übersah dabei offenbar eine 30 Jahre alte Frau aus Südbrookmerland in einem VW Sharan. Es kam zum Zusammenstoß. Die 30-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein grauer Ford Kuga wurde am Donnerstag in Aurich auf einem Parkplatz beschädigt. Zwischen 11.20 Uhr und 12 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken hinten rechts. Anschließend fuhr er davon. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz an der Wallinghausener Straße. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Unfallflucht

In Wiesmoor ist am Donnerstag ein brauner Mercedes B 160 beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer fuhr in der Zeit zwischen 14.50 Uhr und 16 Uhr gegen die linke Seite des Wagens und entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Das Auto stand zur Tatzeit an der Hauptstraße auf dem Parkplatz des dortigen Kaufhauses. Zeugen werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04944 9169110.

Südbrookmerland - Fußgängerin angefahren

Auf einem Parkplatz in Südbroommerland ist am Donnerstagabend eine Fußgängerin angefahren worden. Eine 69 Jahre alte Frau fuhr gegen 19 Uhr mit ihrem Renault Twingo auf den Parkplatz eines dortigen Supermarkts und übersah dabei offenbar eine 54 Jahre alte Frau, die zu Fuß über den Parkplatz lief. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin stürzte und wurde leicht verletzt.

