POL-ME: 89-jährige Autofahrerin übersieht Pedelec-Fahrerin: Schwer verletzt - Hilden - 2002171

Mettmann (ots)

Am Dienstagmorgen (25. Februar 2020) wurde eine 64 Jahre alte Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Gerresheimer Straße / Schalbruch von einer 89 Jahre alten Autofahrerin übersehen und angefahren. Dabei wurde die 64-jährige Hildenerin schwer verletzt.

Das war passiert:

Gegen 9:40 Uhr war die 89-jährige Düsseldorferin mit ihrem Mercedes in den Kreisverkehr an der Gerresheimer Straße eingefahren. Als sie diesen an der Straße "Schalbruch" verlassen wollte, übersah sie eine Pedelec-Fahrerin, welche gerade die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß und die 64-Jährige wurde zu Boden gestoßen. Dabei wurde die Hildenerin schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand nur ein geringer Sachschaden.

