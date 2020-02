Polizei Mettmann

POL-ME: Gefälschte Prüfberichte und gestohlene Kennzeichen - Mettmann

Velbert - 2002167

Mettmann (ots)

Bereits am vergangenen Freitagmorgen des 21.02.2020, gegen 07.30 Uhr, erschien ein 20-jähriger Velberter beim Straßenverkehrsamt in Mettmann, um dort ein abgemeldetes Fahrzeug an- beziehungsweise umzumelden. Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Amtes hatte jedoch Zweifel an der Richtigkeit der für die Fahrzeugzulassung vorgelegten Prüfberichte einer amtlichen TÜV-Untersuchung. Als sie deshalb Nachfrage bei der Prüfstelle hielt, welche die vorgelegten Prüfberichte angeblich ausgestellt hatte, bestätigte sich sehr schnell der Verdacht, dass es sich bei den vorgelegten Urkunden um Falsifikate handelte. Deshalb wurde sofort die Mettmanner Polizei informiert. Mitarbeiter der Direktion Verkehr übernahmen daraufhin sofort erste Maßnahmen und weitere Ermittlungen. Die gefälschten Urkunden wurden sichergestellt.

Der 20-jährige Velberter und das anzumeldende Fahrzeug wurden überprüft. Dabei stellte ein Kradfahrer der Direktion Verkehr in Velbert fest, dass an dem am Wohnort des Anmelders geparkten VW Polo Kennzeichen angebracht waren, die nicht zum Fahrzeug gehörten. Diese Kennzeichen wurden bereits im Jahr 2016 als gestohlen gemeldet und lagen zur polizeilichen Fahndung ein. Die Kennzeichen wurden deshalb als Beweismittel und für weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen sichergestellt.

Gegen den 20-jährigen Velberter, wie auch gegen einen mittlerweile ebenfalls tatverdächtigen 20-jährigen Komplizen aus Wuppertal, hat die Polizei inzwischen mehrere Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch sowie des Verdachts eines Kennzeichendiebstahls eingeleitet.

