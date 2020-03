Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Flüchtiger Ladendieb durch Zeugen gefasst- Alkohol entwendet

Herford (ots)

(sls) Die Polizei Herford konnte mit Unterstützung eines aufmerksamen Mitarbeiters einen Ladendieb an der Goebenstraße in Herford festnehmen. Dem Zeugen ist eine männliche Person in einem Einkaufsmarkt an der Goebenstraße aufgefallen, nachdem dieser am Freitagabend (06.03.) gegen 17.30 Uhr die Kasse im Markt passiert habe, ohne seine Ware zu bezahlen. Er täuschte noch einen Bezahlversuch vor, verließ den Kassenbereich jedoch ohne die Ware zu bezahlen. Der Zeuge sprach den Tatverdächtigen vor dem Geschäft an, der daraufhin aber die Flucht in Richtung Bahnhof ergriff. Mit Unterstützung weiterer Zeugen konnte die Person im Bereich der Goebenstraße bis zum Eintreffen der Polizei verfolgt und aufgehalten werden. Bei der anschließenden Überprüfung des 43-jährigen Beschuldigten aus Herford wurden zwei Flaschen Whisky als Diebesgut aufgefunden. Nach erfolger Sachverhaltsklärung konnte der Täter vor Ort entlassen werden. Den Herforder erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl.

