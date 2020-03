Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht nach Parkrämpler

Hildesheim (ots)

Am 27.02. hat sich auf dem Firmenparkplatz der Hamelin GmbH in der Robert-Hamelin-Straße 1 in Gronau(Leine) eine Unfallflucht ereignet. Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Kleintransporter Ford Transit und entfernte sich anschließend. Hinweise auf seine Person hinterließ er keine. Die Polizei Elze sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Tel. 05068-93030.

