Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstähle von Katalysatoren

Hildesheim (ots)

NORDSTEMMEN - HILDESHEIM -(jpm)In der Zeit vom 27.02.2020 bis zum 02.03.2020 kam es in Nordstemmen und Hildesheim an drei abgestellten Kleintransportern zu Diebstählen von Katalysatoren.

Den Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat in Nordstemmen, Ortsteil Mahlerten, zwischen dem 29.02.2020, 12:00 Uhr, und dem 02.03.2020, 10:00 Uhr. Betroffen war ein Renault Master, der auf einem frei zugänglichen Grundstück in der Mahlerter Straße stand. Durch Abschrauben und Durchtrennen von Anschlüssen entwendeten unbekannte Täter den Katalysator des Fahrzeugs.

Bereits in der Nacht vom 27.02. zum 28.02.2020 kam es in Hildesheim zu zwei ähnlich gelagerten Taten. Betroffen waren zwei Opel Movano. Eines der Fahrzeuge befand sich auf dem Gelände eines Baugeschäfts in der Porschestraße. Das andere Fahrzeug stand auf einem Parkstreifen vor einem Hotel in der Schmiedestraße. Unbekannte Täter montierten an beiden Transportern die Katalysatoren ab und entwendeten diese.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

