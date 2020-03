Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss- 20-Jähriger beschädigt parkenden Pkw

Bünde (ots)

(sls) In den frühen Morgenstunden des Sonntags (08.03.) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz einer Diskothek an der Holzhauser Straße in Bünde. Aufmerksame Zeugen beobachteten, wie der Fahrer eines blauen Audis gegen 03.25 Uhr beim Ausfahren aus einer Parklücke gegen einen geparkten weißen Fiat fuhr. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Zeugen informierten daraufhin die Polizei. Kurz vor Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten erschien der Verursacher wieder am Unfallort, ohne sich jedoch jetzt um eine Schadensregulierung zu kümmern. Bei der Überprüfung des 20-jährigen aus Bünde stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und dem Bünder jedes weitere Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die weitere Bearbeitung übernimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Herford.

