Das macht Angst! - Mit täuschend echt aussehender Soft-Air-Pistole erst in der "308/318" hantiert und dann einen Supermarkt aufgesucht

Bochum

Am gestrigen 18. Juni, gegen 18 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass ein alkoholisierter Mann in der Straßenbahn, die in Richtung Gerthe unterwegs war, mit einer Pistole "hantiert".

Als die Beamten an der Haltestelle "Weserstraße" eintrafen, erfuhren sie, dass die bewaffnete Person dort ausgestiegen und zu dem Supermarkt am Castroper Hellweg gegangen war.

Nachdem Unterstützungskräfte eingetroffen waren, sprachen Zivilpolizisten die verdächtige Person am Getränkeautomaten an. In dessen Hosenbund entdeckten die Beamten eine täuschend echt aussehende Soft-Air-Pistole, die man in der Öffentlichkeit nicht führen darf.

Die Polizisten stellten die Waffe sicher und nahmen den einschlägig polizeibekannten Bochumer (24) zwecks Anzeigenerstattung mit zur Wache.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Eine Vernehmung des 24-Jährigen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich.

