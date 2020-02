Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Gesucht und Dank Medienveröffentlichung gefunden

Unfall geklärt

Voerde (ots)

Das Verkehrskommissariat in Wesel freut sich, einen weiteren Verkehrsunfall Dank der Veröffentlichung durch die Medien klären zu können.

Mit der Frage: Wer hat Spiegel gesagt?, suchten wir gestern den Geschädigten und Zeugen nach einem Unfall.

Am Mittwoch um 09.30 Uhr war der Fahrer mit einem Bus im Begriff, die Haltestelle Spellener Straße anzufahren, als er ein "Geräusch" wahrnahm. Aus dem Bus rief ein Fahrgast "Spiegel". Der Fahrer hielt an, schaute sich seinen Bus und einen geparkten Wagen (VW Bus) an und konnte keinen Schaden feststellen.

Er setzte die Fahrt fort. Bei Beendigung der Schicht sah er sich den Bus nochmal an und stellte von vorne bis hinten eine Kratzspur (vermutlich Kunststoffanrieb) fest.

Nach der Veröffentlichung musste unser Sachbearbeiter nicht lange auf ein Echo warten: Sowohl zahlreiche Zeugen aus dem Bus als auch der Autobesitzer meldeten sich bei der Polizei. Schaden geklärt. Fall gelöst.

