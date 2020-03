Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.03.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Löwenstein: LKW gegen LKW

Ein Verletzter, zwei beschädigte LKW und eine für mehrere Stunden gesperrte Straße waren die Folgen eines Unfalls am Donnerstagnachmittag in den Löwensteiner Bergen. Gegen 14.30 Uhr begegneten sich zwischen Löwenstein und Altlautern ein LKW mit Silo-Auflieger und ein mit Sand beladener Sattelzug. Die beiden Trucks streiften sich, wodurch der Sattelzug von der Straße abgelenkt wurde und einen fünf Meter hohen Abhang hinunter fuhr. Der Auflieger kippte, so dass die sich Hälfte der Ladung am Abhang verteilte. Der Fahrer dieses LKW erlitt leichte Verletzungen. Der Lenker des Silo-Lasters blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Die Bergung des Sattelzuges gestaltet sich schwierig, weshalb die Straße wahrscheinlich noch bis mindestens 20 Uhr voll gesperrt bleiben muss.

