Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rollerdiebstahl in Elverdissen- Täter dringen in Keller ein

Herford (ots)

(sls) Bereits in der Nacht zu Freitag (06.03.) drangen bisher unbekannte Täter in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Obstgarten" ein. Der Inhaber des Kellerraumes gab an, dass er am Donnerstagabend den Kellerraum mit einem Buntbartschloss verschlossen habe. Der oder die Täter drangen auf bisher unbekannte Weise in den Kellerraum ein und entwendeten daraus zwei Ladekabel für elektronische Roller, sowie eine dunkelgrüne Roller. Am Roller mit dem Modelltyp SoFlow war das Versicherungskennzeichen 136-SUK angebracht. Die Polizei Herford ermittelt in diesem Fall und bittet um Hinweise zum Diebstahl. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

