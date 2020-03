Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verletzte beim Verkehrsunfall- Vier Fahrzeuge an Unfall beteiligt

Bünde (ots)

(sls) Auf der Klinkstraße in Bünde kam es am Montagnachmittag (09.03.) zu einem Verkehrsunfall an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 27-jährige Fiat-Fahrerin aus Bünde befuhr die Klinkstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 65 musste sie verkehrsbedingt halten. Eine direkt hinter ihr befindliche Renault-Fahrerin aus Bünde sah das Abbremsen rechtzeitig und die 57-Jährige konnte hinter dem Fiat anhalten. Auch einem 50-jährigen Bünder der sich wiederum hinter dem Renault befand, konnte seinen silbernen BMW rechtzeitig abbremsen. Das Halten der drei Fahrzeuge erkannte ein Honda-Fahrer aus Enger sehr spät und der 25-Jährige fuhr auf den BMW hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW zunächst nach vorne und dann seitlich neben den Renault geschoben. Diese Kettenreaktion führte dann letztendlich auch noch zu einem Zusammenstoß mit dem vorne haltenden Fiat. Die Renault-Fahrerin und die Beifahrerin des Honda-Fahrers wurden leicht verletzt und mussten ärztlich durch eine Rettungswagen-Besatzung versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. In weit technische Mängel am Honda die mögliche Ursache für den Auffahrunfall sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell