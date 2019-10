Polizei Düsseldorf

POL-D: Veranstaltungshinweis - "Riegel vor! Sicher ist sicherer." - Beratungsangebote der Düsseldorfer Polizei im Rahmen des landesweiten Aktionstages zum Schutz vor Wohnungseinbrechern

"Riegel vor! Sicher ist sicherer." - Beratungsangebote der Düsseldorfer Polizei zum Schutz vor Wohnungseinbrechern

Pünktlich mit der Zeitumstellung und dem Beginn der "dunklen Jahreszeit" bietet die Düsseldorfer Polizei anlässlich des landesweiten Aktionstages allen Interessierten Möglichkeiten an, sich über wirkungsvolle Maßnahmen zum Schutz vor Wohnungseinbrechern zu informieren.

Am Samstag, 26. Oktober 2019, hat die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle an der Luisenstraße eigens in der Zeit von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet. Die Spezialisten des Präventionskommissariats erläutern den Einsatz von sinnvollen Sicherungen an Häusern und Wohnungen, um die "ungebetenen Gäste" möglichst draußen zu halten.

Ein ähnliches Angebot offerieren die Beamtinnen und Beamten am Sonntag, 27. Oktober im Café der Johanneskirche am Martin-Luther-Platz. Mit einem eigenen Infostand sind in der Zeit von 11 bis 14 Uhr nicht nur Kirchenbesucher eingeladen, u.a. am "Hebelfenster" zu erfahren, wie die Einbrecher vorgehen und wie man dies abwehren kann.

Samstag, 26. Oktober 2019, 8.30 bis 14 Uhr Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Luisenstraße 2 40215 Düsseldorf-Friedrichstadt

Sonntag, 27. Oktober, 11 bis 14 Uhr Café der Johanneskirche Martin-Luther-Platz 39 40212 Düsseldorf-Stadtmitte

