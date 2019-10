Polizei Düsseldorf

POL-D: Stockum - "Fake-Polizist" bestiehlt Messegast - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Ein Unbekannter sprach am vergangenen Freitag (18. Oktober 2019) gegen 11.00 Uhr einen Messebesucher auf der Kaiserswerther Straße an, gab sich als Polizist aus und bestahl den Mann aus dem Iran auf offener Straße.

Der Dieb im Polizistenkostüm wies sich mit einem "Ausweis" aus und durchsuchte den 41-Jährigen aus dem Iran anschließend. Dann ging der Täter zu einem wartenden, kleinen schwarzen, PKW in dem ein Fahrer saß. Die beiden Täter fuhren dann in Richtung Stockumer Kirchstraße davon. Kurz darauf bemerkte der 41-Jährige den Verlust einer niedrigen dreistelligen Summe aus seinem Portemonnaie. Gestern Vormittag erstattete der Iraner dann Anzeige in der Messewache. Laut Beschreibung des Geschädigten war der Dieb zwischen 30 und 50 Jahren alt. Weiter konnte er den Täter nicht beschreiben. Die Polizei Düsseldorf bittet Zeugen, die am vergangenen Freitag im Bereich der Kaiserswerther Straße eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet haben, sich beim Kriminalkommissariat 33 unter der Rufnummer 0211 8700 zu melden.

