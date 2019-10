Polizei Düsseldorf

POL-D: Über den Dächern von Vennhausen - Gesuchter flieht barfuß vor der Polizei - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Trotz erheblichen Widerstands gelang der Düsseldorfer Polizei gestern Nacht die Festnahme eines syrischen Staatsbürgers, der mittlerweile von unterschiedlichen Behörden mit insgesamt fünf Haftbefehlen gesucht worden war. Der Mann versuchte mit einer halsbrecherischen Kletterpartie den Beamten zu entkommen.

Ein Hinweis hatte die Fahnder des Polizeipräsidiums Düsseldorf auf die Spur des 26-Jährigen gebracht, der sich bei einem Verwandten an der Chemnitzer Straße aufhalten sollte. Gegen 23 Uhr wurde das entsprechende Wohnhaus von Polizisten umstellt und an der Tür geklingelt. Während der Mieter vorne öffnete, floh der Gesuchte hinten über den Balkon. Die Beamten in der Umstellung wurden Zeugen, wie der Mann sich seiner Schuhe entledigte, um mehr Halt zu haben und wieselflink das Regenfallrohr hinaufkletterte. Von der vierten Etage aus erklomm er das Dach und wechselte auf diesem von einer Hausnummer zur nächsten. Dann schlug eine Dachluke ein, kletterte hinein und setzte seine Flucht innerhalb dieses Hauses fort. Bewaffnet mit den Glasscheiben der Dachluke, wurde er schließlich beim Verlassen des Mehrfamilienhauses überwältigt und trotz heftigen Widerstands gefesselt.

Der Festgenommene wurde zuletzt mit insgesamt fünf Haftbefehlen, unter anderem wegen Raubes, Diebstahls mit Waffen und Körperverletzung gesucht.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell