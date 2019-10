Polizei Düsseldorf

POL-D: A 44 - Düsseldorf-Stockum - Schwerer Unfall am Stauende - Lkw-Fahrer stirbt noch am Unfallort - Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen im Düsseldorfer Norden

Düsseldorf (ots)

Trotz Reanimationsmaßnahmen erlag heute Vormittag ein 58-jähriger Lkw-Fahrer seinen schweren Verletzungen. Der Mann aus Hückelhoven hatte das Stauende übersehen und war auf einen anderen Lkw aufgefahren. Für die Rettungsmaßnahmen und die Landung eines Hubschraubers musste die Richtungsfahrbahn Velbert gesperrt werden.

Den aktuellen Ermittlungen der Autobahnpolizei zufolge, befuhr um 9.15 Uhr ein 58-jähriger Mann aus Hückelhoven mit seinem Lkw die Richtungsfahrbahn Velbert der A 44. Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens stockte der Verkehr in Höhe der Anschlussstelle Stockum, was der Fahrer scheinbar übersah und nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden 30-Tonner auffuhr. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen Pkw geschoben. Die Insassen des Ford blieben unverletzt. Durch umherfliegende Trümmerteile werden zwei weitere Autos beschädigt. Der Unfallverursacher wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen starb der Mann noch am Unfallort. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Landung eines Hubschraubers musste die Richtungsfahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von über sieben Kilometern.

