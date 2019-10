Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Pkw kollidieren im Kreuzungsbereich - Vier Verletzte

Düsseldorf (ots)

Bei einer Kollision im Kreuzungsbereich der Bach- und der Friedrichstraße erlitten heute Nachmittag vier Menschen teils schwere Verletzungen. Die Unfallursache wird derzeit untersucht.

Den aktuellen Erkenntnissen der Polizei Düsseldorf zufolge, befuhr gegen 10.50 Uhr ein mit fünf Personen besetzter Pkw die Bachstraße in Richtung Düsseldorfer Arcaden. Zur selben Zeit näherte sich über die Friedrichstraße ein weiterer Pkw (zwei Insassen). Aus noch nicht geklärter Ursache kollidierten die beiden Autos im Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt vier Insassen, darunter auch ein Kind, verletzt und werden derzeit in Krankenhäusern behandelt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sperrung der Kreuzung dauerte bis 11.40 Uhr an.

