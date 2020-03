Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall durch Radfahrer- Zusammenstoß an der Bahnhofstraße

Bünde (ots)

(sls) Am Mittwochnachmittag (11.3.) ereignete sich in Bünde auf der Bahnhofstraße ein Unfall zwischen dem Fahrer eines weißen BMW und einem Radfahrer. Ein 50-jähriger Bünder befuhr mit seinem Pkw die Bahnhofstraße aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Innenstadt. Der Radfahrer befand sich direkt hinter dem BMW-Fahrer. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Wasserbreite beabsichtigte der 50-Jährige nach links in eine Parklücke zu fahren. Dafür verlangsamte er seine Geschwindigkeit. Das erkannte ein 18-Jähriger Radfahrer aus Bünde zu spät und fuhr auf den BMW hinten auf. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, konnte nach ambulanter Behandlung jedoch wieder entlassen werden. Am BMW entstand leichter Sachschaden von ca. 500 Euro.

